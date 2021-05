Monterotondo. L’hub vaccinale si farà

Ottenuto il 20 maggio 2021 il parere favorevole dell’Assessore D’Amato, il quale in occasione dell’odierna seduta del Consiglio Regionale della Regione Lazio, ha ufficializzato l’HUB Vaccinale.

Lo dichiarano in una nota congiunta Gabriele Giacomozzi, Coordinatore del Club Forza Italia “Senatore Angelo Maria Cicolani”, e Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.

“Monterotondo avrà il suo hub vaccinale, grazie al lavoro iniziato oltre un mese fa dai ragazzi del Club Forza Italia ‘Senatore Angelo Maria Cigolani’ e finalizzato quest’oggi in Consiglio regionale. Dopo aver ricevuto parere favorevole, nelle scorse settimane, dal Commissario Figliuolo e dal Ministero della Sanità, oggi è arrivato l’ok anche dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’amato.

La struttura verrà istituita nell’area che ospita il CNR di Monterotondo e, come da indicazione dell’assessore stesso, si sta procedendo per attivarla nel più breve tempo possibile. Siamo contenti di aver raggiunto questo importante risultato, perché il nuovo hub velocizzerà il processo di somministrazione dei vaccini per i residenti del territorio.

Ringraziamo per il lavoro svolto il Presidente del Club Forza Italia di Monterotondo, dott. Federico Apolloni, gli Onorevoli Alessandro Battilocchio e Sestino Giacomoni, il Ministero della Sanità, il Generale Figliuolo, l’assessore regionale D’Amato, e tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto e che lo hanno reso possibile”.

www.tiburno.tv