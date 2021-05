A Fara Sabina da oggi una panchina arcobaleno

“Lunedì, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia, verrà finalmente inaugurata la prima panchina arcobaleno del nostro Comune”: lo annunciano Fara Libera Tutti, Rieti Lgbt+ Associazione Arcigay e Arci Rieti.

“Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Gioielleria di Susanna Ciceroni che, mettendo a disposizione il proprio spazio privato, ha sopperito a quelle che sono state le mancanze dell’Amministrazione e ha accolto e condiviso quel messaggio di uguaglianza di cui la panchina è simbolo. Senza voler sollevare polemiche, dobbiamo ammettere con dispiacere e amarezza che ancora una volta l’Amministrazione di Fara in Sabina, che, ricordiamo, non si è mai degnata di risponderci respingendo di fatto l’iniziativa, ha dimostrato la sua scarsa sensibilità e il suo completo disinteresse verso i diritti della comunità LGBQT+. Per fortuna il senso di responsabilità dei privati cittadini è andato oltre le negligenze di chi dovrebbe rappresentarci, tutti e tutte, senza esclusioni né discriminazioni. Ringraziamo i gruppi di minoranza, Noi Fara, Fara Merita e Il Ponte, che hanno prontamente sostenuto il progetto, diamo l’appuntamento lunedì 17 maggio alle ore 18:45 a Passo Corese in via Giacomo Matteotti 76, per inaugurare insieme la panchina arcobaleno nel rispetto delle normative anti-covid” dicono le associazioni.

