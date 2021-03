Sabrina Ferilli, la casa chic nel cuore di Roma

di Mario Signorini –

Attrice amatissima Sabrina Ferilli è un volto protagonista del piccolo e grande schermo. Ma sapete dove vive l’attrice? In un bellissimo attico di Roma.

La casa di Sabrina Ferilli

Lei è un’attrice amatissima dal grande pubblico, protagonista di diversi film e fiction di grandissima successo. Sabrina Ferilli è uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi, l’attrice Ferilli, si è trovata in diverse vesti nei programmi televisivi. L’abbiamo potuta ammirare, ad esempio, prima in Amici, e poi come esponente della giuria popolare di Tu Si Que Vales. Programma condotto dalla sua carissima amica Maria De Filippi, su Canale 5. Della sua carriera straordinaria sappiamo tantissimo, ma sapete dove vive l’attrice romana?

Sabrina Ferilli vive nel centro di Roma, nel quartiere Prati, in un bellissimo attico. La vista è certamente il pezzo forte di questa casa: una visuale bellissima sulla città eterna. Dalla cupola di Piazza San Pietro in Vaticano a Castel Sant’Angelo, si gode delle più incredibili bellezze della Capitale. Qui, l’attrice, vive con suo marito Flavio Cattaneo. Ferilli e il noto manager d’azienda si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011. Cattaneo è il Vicepresidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori – Italo.

Arredata secondo i gusti dell’attrice

La terrazza, come abbiamo visto, è piena di piante e fiori, specie di rose. Un’area della cassa che regala un’atmosfera delicata e romantica. L’attico di Sabrina Ferilli ha diversi stili e colori, tutti ben uniti nel loro complesso. La stanza preferita dell’attrice è certamente la cucina, dove ama sperimentare e coltivare un’altra su grande passione oltre la recitazione, preparare gustosi piatti.

Notiamo mattonelle dai disegni geometrici, con colori che spaziano dall’azzurro al bronzo. Presenti nella stanza oggetti semplici e funzionali che si incastrano perfettamente nell’arredo complessivo.

L’effetto che si crea nella casa è tra il classico e il moderna. Nel soggiorno, prevalgono i colori chiari, come il bianco e il beige. Il pavimento è un bellissimo parquet che si abbina perfettamente al divano bianco e alle tende chiare.

www.solonotizie24.it