Covid, sindaca Cuneo:”Screening gratuito agli alunni dell’infanzia di Passo Corese”

Per consentire un rientro a scuola in sicurezza dopo i recenti casi di positività all’interno della Scuola dell’Infanzia di Passo Corese, che resterà chiusa fino al 27 novembre, il Comune di Fara in Sabina grazie al sostegno della Fondazione Varrone e alla collaborazione della ASL di Rieti effettuerà gratuitamente i tamponi a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia che vorranno aderire allo screening, nella giornata di mercoledì 25 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Passo Corese.

Il giorno in cui effettuare i tamponi è stato indicato dalla ASL, dopo una attenta analisi delle tempistiche legate agli ultimi contatti avuti con i casi positivi. Le classi saranno scaglionate ad intervalli di mezz’ora l’una dall’altra, partendo dalla sezione “A” alle ore 9.30.

Chiaramente la partecipazione è su base volontaria. Invito però le famiglie a valutare bene la possibilità di partecipare a questo importante screening, messo in campo grazie alla generosità della Fondazione Varrone e alla disponibilità della ASL, per avere un quadro effettivo della situazione nella nostra scuola e nel nostro Comune e ripartire quindi in sicurezza.

Ringrazio di cuore la Fondazione Varrone per la sensibilità dimostrata e il grande sostegno che ha voluto dare alla nostra comunità, e la ASL di Rieti che si è prontamente messa a disposizione per organizzare tutto al meglio e il prima possibile. Credo che questo sia un bell’esempio di collaborazione fra enti e istituzioni del territorio a beneficio della comunità.” Comune di Fara Sabina

