Coronavirus, il 25 novembre tamponi a tutti i bambini dell’infanzia di Passo Corese

di Raffaella Di Claudio –

Mercoledì 25 novembre tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Passo Corese che vorranno aderire all’’iniziatica saranno sottoposti a tampone. Oltre agli alunni delle classi interessate da positività al Covid-19, lo screening gratuito, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Fara Sabina, Fondazione Varrone e Asl, riguarderà tutti gli iscritti della scuola dell’infanzia della prima frazione del Comune. I test si svolgeranno al coperto, all’interno del palazzetto dello sport annesso al polo didattico di Passo Corese. La scuola resterà quindi chiusa fino al 27 novembre.

«Il giorno in cui effettuare i tamponi – spiega il sindaco Roberta Cuneo – è stato indicato dalla Asl, dopo una attenta analisi delle tempistiche legate agli ultimi contatti avuti con i casi positivi. Le classi saranno scaglionate ad intervalli di mezz’ora l’una dall’altra, partendo dalla sezione “A” alle ore 9.30. Chiaramente la partecipazione è su base volontaria. Invito però le famiglie a valutare bene la possibilità di partecipare a questo importante screening, messo in campo grazie alla generosità della Fondazione Varrone e alla disponibilità della Asl, per avere un quadro effettivo della situazione nella nostra scuola e nel nostro Comune e ripartire quindi in sicurezza. Ringrazio di cuore la Fondazione Varrone per la sensibilità dimostrata e il grande sostegno che ha voluto dare alla nostra comunità, e la Asl di Rieti che si è prontamente messa a disposizione per organizzare tutto al meglio e il prima possibile. Credo – conclude Cuneo – che questo sia un bell’esempio di collaborazione fra enti e istituzioni del territorio a beneficio della comunità».

