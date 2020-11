Covid, appello dei commercianti alle istituzioni: “Comprate nei negozi, non su Amazon”

GENOVA – “Chiediamo a Comune, Regione ma anche al Governo e all’Europa, che facciano come in Francia dove le istituzioni, ma anche intellettuali e personaggi noti, hanno sottoscritto un documento in cui chiedono alle persone di non comprare su Amazon i regali di Natale, per salvaguardare i negozi”. Agguerrita come sempre, Manuela Carena, presidente del centro integrato di via Colombo-Galata,che, intervistata da Primocanale, lancia questa proposta al sindaco di Genova Bucci, a Toti ma anche più in alto.

“Amazon ci fa concorrenza sleale, perchè ha la sede in Irlanda dove già c’è un regime fiscale migliore del nostro e poi, in Italia, viene tassato come magazzino, quindi pagando molto meno rispetto ai negozi. Certo poi che può fare prezzi migliori”. Il calo di giro d’affari in epoca Covid, per i negozi di vicinato è stimato in oltre il 50% “e tenete conto che rappresentano un presidio per il territorio, le luci accese, le frequentazioni e il non abbandono delle aree, quindi vanno tutelati” chiude Carena. Sospesa, come tutti i colleghi, tra zona arancione, rossa, forse gialla? E il Natale incombe.

www.primocanale.it