Addetto o addetta reparto ortofrutta a Rignano Flaminio

Addetto o addetta reparto ortofrutta

Manpower

Rignano Flaminio, [Lazio] Roma (Italia)

Pubblicata 7h fa

Stipendio non disponibili

Esperienza minima: 1 anno

Tipo di contratto: a tempo determinato, giornata completa

Descrizione

Per supermercato in zona Rignano Flaminio ricerchiamo personale per il reparto ortofrutta, richiesta disponibilità full time su turni dal lunedi alla domenica, contratto a tempo determinato.

Richiesta esperienza nella mansione presso GDO, domicilio in loco.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Stipendio

