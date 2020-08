Fara Sabina elezioni comunali, la lista di Marinangeli fa infuriare i cacciatori

Un caso tira l’altro. Questa volta nel mirino ci finisce la lista Noi Fara, quella che candida sindaco Marco Marinangeli ma che ha alle spalle l’ex primo cittadino disarcionato Davide Basilicata. Ad infuriarsi è un’associazione di cacciatori che – Libera Caccia di Fara in Sabina – che si è ritrovata, senza saperlo, nella battaglia elettorale. Nello specifico nel comitato elettorale di Noi Fara, o meglio sulla vetrina, è stato piazzato uno schermo nel quale scorrono, a beneficio dei passanti, le foto dei “successi” delle amministrazioni targate Basilicata. Tra le immagini c’è anche quella della donazione al comune di di un defibrillatore da parte dell’associazione venatoria.

“In data odierna – si legge in una nota di Libera Caccia – ci siamo resi conto che un’ immagine inerente ad un’iniziativa promossa dall’Associazione Libera Caccia circolo di Fara Sabina ,nella persona del presidente Alberto Cerullo, avente per oggetto la donazione di un defibrillatore al Comune di Fara Sabina , è ad oggi utilizzata e pubblicata presso la sede del comitato elettorale di Noi Fara mediante una sorta di banner sparato su uno schermo visibile dalla vetrina del suddetto comitato. Riteniamo quantomeno strumentale il fatto che si voglia fare propaganda politica attraverso un’iniziativa apartitica e totalmente a scopo benefico, tra l’altro incompiuta, visto che, non essendo stata ancora fatta la manutenzione ordinaria da parte del comune, il defibrillatore al momento non è installato presso la sede prevista (piazza di Talocci) in quanto non ancora acquisito al patrimonio”.

Il presidente del Circolo di Fara Sabina Anlc, pertanto, ci tiene a fare chiarezza sul fatto che “l’associazione libera caccia si dissocia da qualunque entità a scopo politico del Comune di Fara Sabina e richiede l’immediata rimozione dell’immagine da ogni iniziativa propagandistica del gruppo “Noi Fara”.”

corrieredirieti.corr.it