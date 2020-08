Castelnuovo di Porto: grave incidente all’alba sulla via Tiberina, due feriti in codice rosso

Grave incidente questa mattina all’alba, in via Tiberina al km. 10.700, nel territorio di Castelnuovo di Porto. Intorno alle ore 5:40 un’auto e un mezzo pesante si sono violentemente scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’urto due persone, che si trovavano a bordo dell’auto, sono rimaste incastraste nelle lamiere e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con la Squadra 5A di Montelibretti.

Le due persone, in gravi condizioni, sono state elitrasportate in codice rosso in ospedale al San Camillo di Roma. Ferite, anche se in maniera meno grave, altre due persone, trasferite in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bracciano per i rilievi.

www.ilnuovomagazine.com