Lo schermo è donna premia Paola Minaccioni e Liliana Fiorelli

Dal 1° al 5 luglio, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Fiano Romano, riparte “Lo schermo è donna”, la rassegna che premia il talento femminile nel cinema promossa e organizzata dall’associazione culturale “Città per l’Uomo”, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del comune di Fiano Romano, con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco Giurato.

La 23esima edizione della kermesse (in scena, “dal vivo” e non virtualmente, per dare un segnale forte in favore della ripresa delle attività culturali e di spettacolo dopo l’emergenza Covid-19) sarà interamente dedicata ad Alberto Sordi, il più grande attore comico italiano, di cui è da poco ricorso il centenario della nascita, attraverso la celebrazione delle figure femminili che lo hanno affiancato nei suoi tanti film e nella vita.

Tra i tanti ospiti che racconteranno il grande attore romano: Francesca Reggiani, che con Sordi ha lavorato in Assolto per non aver commesso il fatto, Edoardo Pesce e Paola Tiziana Cruciani che hanno recitato nel film-tv Rai diretto da Luca Manfredi Permette, Alberto Sordi?, Christian De Sica, che lo ha conosciuto molto da vicino e Max Tortora, comico di razza che è riuscito a farsi amare da Sordi anche quando lo ha imitato senza fargli sconti.

I consueti premi intitolati a Giuseppe De Santis (grande regista che a Fiano Romano è vissuto per molti anni) andranno a due interpreti che proseguono la grande tradizione di comicità femminile al cinema, in tv, in teatro, alla radio. Il Premio Giuseppe De Santis va a Paola Minaccioni, forse l’unica vera erede di un genio della comicità quale Franca Valeri. Il Premio Giuseppe De Santis a una giovane attrice emergente verrà consegnato a Liliana Fiorelli già protagonista in tv tra imitazioni, recitazione e conduzione (Quelli che il calcio) ma anche al cinema (Il regno, Bentornato Presidente, Fortunata).

Il programma e gli ospiti delle serate

Mercoledì 1° luglio: Permette, Alberto Sordi? di Luca Manfredi. L’attrice Paola Tiziana Cruciani salirà sul palco insieme con l’attore Edoardo Pesce e il regista Luca Manfredi

Giovedì 2 luglio: Polvere di stelle di Alberto Sordi. Ospite della serata l’attrice Paola Minaccioni e l’attore Christian De Sica

Venerdì 3 luglio: Il vedovo di Dino Risi. Ospite della serata l’attrice Liliana Fiorelli

Sabato 4 luglio: Una vita difficile di Dino Risi. Ospite della serata l’attore Max Tortora

Domenica 5 luglio: Una botta di vita di Enrico Oldoini. Ospite della serata l’attrice Francesca Reggiani

