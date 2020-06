Perito tecnico a Fiano Romano

Requisiti

Titolo di studio minimo

Diploma di Maturità

Esperienza minima

2 anni

Indispensabile residente in

Provincia posto vacante

Descrizione

Openjobmetis SPA, Agenzia per il lavoro, ricerca per una società operante nel settore di dispositivi di sicurezza un/una:

Perito Tecnico

La risorsa si occuperà, in accordo con il responsabile dell’officina, della revisione di estintori, tracciandoli su un sistema digitale – dalla presa in carico fino alla spedizione c/o il cliente.

Si richiede:

Esperienza pregressa in ambito sicurezza

Buona conoscenza del PC

Disponibilità immediata

Domicilio Roma Nord/ Fiano Romano

Si offre: contratto di somministrazione iniziale di 1 mese

Orario di Lavoro: FT 40 h settimanali dal lunedì al venerdì con orario 08.30/12.30 e 13.30/17.30

Zona di lavoro: Fiano Romano

L’annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006 e ad invalidi civili e/o del lavoro ai sensi dell’art. 1 L.68/99.Il Titolare, Openjobmetis Spa- Agenzia per il Lavoro sede legale in Via General G. Fara n.35, 20124 Milano, La informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari e/o sensibili. I Dati saranno trattati dal personale di Openjobmetis e potranno essere comunicati, con profilo anonimo, agli Utilizzatori, interessati ad avvalersi della Sua attività lavorativa. I Dati non saranno diffusi. Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti che Le sono conferiti ed avere ulteriori informazioni consulti la Privacy Policy all’indirizzo http//www.openjobmetis.it/it/politicy-privacy. Aut. Pot. N. 1 1 1 1- SG del 26/11/2004

Tipo di industria per questa offerta

Sicurezza

Categoria

Operai, produzione, qualità – Manutenzione

Livello

Operaio

Personale a carico

Nessuno

Numero di posti vacanti

1

Stipendio

Stipendio non disponibili

www.infojobs.it