Nomina Commissario e sub-Commissario prefettizio del Comune di Fara in Sabina

Il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani ha nominato, con decorrenza 24 giugno 2020, il Commissario ed il sub-Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Fara in Sabina, a seguito delle dimissioni contestuali di numero 9 consiglieri su 16.

L’incarico di Commissario è stato affidato al Viceprefetto Lorella Gallone, dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica e Protezione Civile della Prefettura di Rieti. Laureata in giurisprudenza, abilitata all’esercizio della professione legale, la dott.ssa Gallone è entrata nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1987 ed ha svolto numerosi ed importanti incarichi, tra cui le gestioni commissariali dei Comuni di Colle di Tora, Montenero Sabino, Collegiove, Poggio Bustone e Salisano.

La dott.ssa Fabiola Gallo, dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria di questa Prefettura dal 1° agosto 2017, nonché Dirigente reggente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale presso la Prefettura di Perugia, ricoprirà invece l’incarico di sub-Commissario del citato Ente. Laureata in giurisprudenza e iscritta all’Ordine degli Avvocati, la dott.ssa Gallo ha maturato una consolidata esperienza professionale in qualità di Segretario Generale in diversi Comuni della provincia di Grosseto nonché, in precedenza, come Segretario Comunale presso alcuni Comuni della provincia di Terni, Perugia e Viterbo.

