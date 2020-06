Fiano, Umberto Lupi nuovo ds. Vicinissimo Antoniutti?

Proseguono le mosse di avvicinamento delle società verso la nuova stagione. Un primo passo concreto lo mette a segno il Fiano Romano, che si accorda con Umberto Lupi, che torna ad essere il direttore sportivo dei tiberini. Lupi aveva già vestito questa carica due stagioni fa, quando i rossoblù centrarono un terzo posto storico alle spalle di due corazzate come Tivoli e Palestrina. In panchina in quel campionato siedeva Piercarlo Antoniutti, che sarebbe quindi vicinissimo anche lui ad un ritorno, dopo la parentesi con l’Atletico Morena. “Dopo quella stagione ed una di pausa ho deciso di tornare – afferma il nuovo ds – ci siamo accordati col presidente. L’obiettivo è chiaro ed è quello di tornare ad essere una formazione di vertice. La stagione che si è appena conclusa non ha dato i risultati sperati, forse la squadra ha scontato un po’ di ricambio dopo qualche anno ad ottimi livelli. Però sicuramente quanto fatto in questi mesi non è tutto da buttare, anzi, ci saranno diversi interpreti sui quali punteremo per la conferma. E’ sempre difficile ripetersi, però va anche detto che al termine di questa stagione mancavano ancora diverse giornate e magari con uno scatto di reni finale il Fiano avrebbe potuto chiudere più avanti in classifica. Cercheremo quindi di creare una formazione competitiva per il vertice della classifica, non ci nascondiamo ed io personalmente non sono scaramantico. Faremo delle scelte in base alle nostre possibilità, senza cifre folli, ma puntando anche su un ambiente sereno e tranquillo per fare calcio. Poi i conti li faremo al termine della prossima stagione, soltanto in quel momento potremo vedere se siamo stati bravi o meno”.

