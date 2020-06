Facchini/magazzinieri a Fiano Romano) – cat. pro. (l.68/99)

Descrizione

Il nostro cliente è una società specializzata nel settore della logistica e dei servizi integrati alle imprese, in grado di fornire ai propri Clienti soluzioni personalizzate nei settori handling, moving e housekeeping. n. 3 Facchini/Magazzinieri – Cat. Pro. (L.68/99) Descrizione del ruolo: Le risorse dovranno occuparsi principalmente di: scarico, immagazzinaggio, carico e controllo merce. In particolare, si occuperanno, in ambiente TNT, di: smistamento e preparazione colli (anche fuori sagoma) per la partenza e di carico (prima su nastri e poi su camion). Requisiti richiesti: – Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo – Appartenenza alle categorie protette (L.68/99) – Possesso patente B e automunito – Sarà considerato requisito preferenziale il possesso della patente da mulettista – Titolo di studio: licenza media o superiore Caratteristiche offerta: – Sede di lavoro: Fiano Romano – Orari di lavoro: part time 21 ore settimanali – Tipologia contrattuale offerta: Inserimento diretto con Azienda Cliente – Tempo determinato 12 mesi (con prospettive di stabilizzazione). CCNL Logistica e Trasporto La posizione è riservata esclusivamente a soggetti iscritti nelle liste del COLLOCAMENTO MIRATO ai sensi della Legge 68/99 Inviare CV candidandosi all’annuncio al seguente link: https://nhrg.it/offerte-di-lavoro/ Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77) e in ottemperanza con la nostra privacy policy (Regolamento UE n. 2016/679)

