Maxi tamponamento sulla Salaria: quattro feriti

Rocambolesco incidente stradale nell’odierna mattinata con un maxi tamponamento sulla Salaria che ha coinvolto ben quattro veicoli nel territorio del Comune di Fara in Sabina. Chi si è trovato nelle immediate vicinanze a piedi o transitando in auto ha raccontato di aver udito un forte fischio di frenate poi tre, quattro colpi, il rumore delle vetture in collisione. Una spettacolare carambola avvenuta lungo un tratto rettilineo nelle vicinanze della frazione di Campo Maggiore con le quattro autovetture che procedevano nel medesimo senso di marcia. Addirittura due mezzi sono finiti uno sopra l’altro.

Come sia stato causato il sinistro e per l’accertamento di eventuali responsabilità è tutto ora affidato ai rilievi della polizia stradale intervenuta immediatamente sul posto dopo l’incidente insieme ad una squadra di soccorso del 118 e una di pompieri giunti da Poggio Mirteto. Quattro le persone rimaste vittima del “domino” di auto ma nessuna ha riportato gravi conseguenze, solo lievi ferite tanto da non destare eccessiva preoccupazione per le loro condizioni. Lungo l’arteria stradale si è proceduto con il senso unico alternato di marcia con la viabilità locale interdetta durante le operazione di rimozione dei mezzi incidentati.

www.ilmessaggero.it