L’emergenza non ferma la solidarietà: prosegue l’impegno di Amazon a sostegno delle associazioni laziali

Sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, Amazon ha offerto un aiuto concreto alle varie organizzazioni e associazioni che operano in prima linea, supportando i loro sforzi per cercare di ridurre le difficoltà sociali causate dalla pandemia.

Nell’ambito dell’impegno assunto dall’azienda, il comitato di Amazon nella Comunità del centro di distribuzione di Passo Corese (RI) ha deciso di supportare enti e associazioni che operano nei comuni limitrofi al sito e che supportano con la loro attività coloro che ogni giorno combattono contro il virus.

Tre le numerose iniziative a supporto delle comunità laziali, il comitato ha effettuato una donazione a favore de La Lanterna di Diogene, Cooperativa Sociale Onlus di Mentana (RM), nata con lo scopo di dare un migliore assetto organizzativo e funzionale alle offerte educative rivolte al territorio offrendo risposte professionali, efficaci e concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con particolare riferimento alle persone con disabilità, creando le migliori occasioni per una vera accoglienza e un concreto supporto. Nello specifico, Amazon ha donato alcuni elettrodomestici per il gruppo di appartamenti “Capitano Ultimo”, la struttura residenziale per minori gestita dalla Cooperativa.

Alessio Giuiusa, General Manager del centro di distruzione di Passo Corese, ha dichiarato: “Sin dai primi giorni dell’emergenza ci siamo concentrati sull’implementazione di misure proattive per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, giocando un ruolo importante nel garantire un servizio prezioso, consegnando i prodotti di cui i nostri clienti avevano bisogno e permettendo loro di restare a casa il più possibile, in modo da favorire il distanziamento sociale. Ci siamo però resi conto da subito che era necessario fare di più, anche per le comunità più in difficoltà. Ci siamo quindi attivati per realizzare importanti donazioni a favore di organizzazioni che operano in tutto il Paese e di associazioni locali attraverso il prezioso contributo del comitato Amazon nella Comunità”.

Questa donazione rappresenta infatti un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Amazon nei confronti delle comunità che nelle ultime settimane si è sostanziato nelle donazioni effettuate a sostegno della Protezione Civile italiana, della Croce Rossa Italiana, di AIRC e del Banco Alimentare della Lombardia.

Maggiori informazioni in merito alle attività realizzate da Amazon a sostegno di chi è stato più duramente colpito da questa crisi, sono disponibili su Aboutamazon.it.

Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella Comunità, composto da dipendenti che prendono parte attivamente alla vita delle comunità locali, l’azienda supporta le onlus del territorio che si occupano dei più bisognosi.

