Poggio Mirteto, sono circa 80 i verbali inviati a chi era al funerale dell’autista morto in un incidente

di Elisa Sartarelli –

Poggio Mirteto, sono circa 80 i verbali inviati alle persone che erano al funerale dell’autista morto in un incidente.

Sono circa ottanta i verbali sanzionatori fatti dai carabinieri a chi si trovava ad assistere ai funerali di Ludovico Colletti, l’autista dell’Atac che ha perso la vita a Castelnuovo di Porto a causa di un incidente stradale. Tante le persone che hanno preso parte al rito funebre sul sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia a Poggio Mirteto Scalo, cercando di tenersi a distanza l’una dall’altra e indossando una mascherina. I verbali sanzionatori starebbero arrivando anche a chi si trovava nella piazza vicina.

“La vicenda ci avvolge di profonda amarezza. – dice il sindaco di Poggio Mirteto Giancarlo Micarelli – Nell’occasione ho pubblicato un comunicato dove esprimevo cordoglio alla famiglia e invitavo a rispettare le norme in vigore”. È infatti ancora visibile, nella pagina Facebook Città di Poggio Mirteto, il post in cui il primo cittadino invitava la popolazione “a rispettare le regole in vigore, evitando la presenza ed assembramenti vari per scongiurare provvedimenti repressivi da parte delle forze dell’ordine”.

