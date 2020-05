Maria De Filippi finge di far arrestare Sabrina Ferilli, che si agita davvero: “Mi tremano le mani”

Scherzo di Maria De Filippi all’amica Sabrina Ferilli nel corso della seconda puntata di Amici Speciali. La conduttrice finge di far arrestare la giurata, convocando dietro le quinte due finti poliziotti. È uno scherzo ma Sabrina finisce con l’agitarsi davvero e lo fa presente alla padrona di casa: “Mi tremano le mani, ci vorrà mezz’ora prima di riprendermi”.

Scherzo di Maria De Filippi all’amica Sabrina Ferilli durante la seconda puntata di Amici Speciali. La conduttrice entra nello studio che ospita la diretta della puntata del talent show tenendo in mano un cartello che spiega di non poter leggere ad alta voce. “Leggete questo cartello, non posso farlo io ad alta voce” spiega la presentatrice, tacendo gli evidenti motivi del suo silenzio. Sul cartello, infatti, c’è scritto che Sabrina sarà vittima di uno scherzo: “A breve Sabrina sarà fintamente arrestata”.

I finti poliziotti dietro le quinte di Amici Speciali

Sabrina, poco prima di entrare in studio, viene convocata dalla produzione dietro le quinte. La raggiunge Maria De Filippi che continua a tenere in mano il microfono, cosa che non insospettisce la giurata. Ad attendere Sabrina ci sono due finti poliziotti che le chiedono di seguirli per chiarire la sua posizione in merito alla presunta vendita di alcuni prodotti rivelatisi essere pericolosi. “Essendo una persona famosa può far vendere dei prodotti fasulli” spiegano loro a Sabrina, che nega di essere coinvolta e chiede di chiamare i carabinieri, palesando la sua confusione. “Che c’entra lei, ha fatto una truffa? Siamo in diretta” chiede Maria ai finti poliziotti. Lo scherzo si protrae ancora per qualche secondo con la Ferilli che diventa più agitata di minuto in minuto finché uno dei poliziotti le propone una soluzione: “Deve ripetere le parole che adesso le dirò, è la soluzione migliore”. “Ripetile” la esorta Maria “così andiamo avanti con la trasmissione. È la stessa cosa delle diete, è capitato un po’ a tutti”.

Sabrina Ferilli spaventata dallo scherzo

“Io sottoscritta Ferilli Sabrina dichiaro di essere una…” è la frase che il poliziotto suggerisce a Sabrina di ripetere. La completa la De Filippi: “Una cretina. È uno scherzo, Sabrina. Questi sono due attori”. La Ferilli prova a tirare un sospiro di sollievo ma non riesce a rilassarsi e rientra in studio ancora leggermente frastornata. “Mi tremano le mani, mi sono agitata. Ci vorrà mezz’ora prima di riprendermi” spiega la giurata prima di sedersi sulla poltrona posta al fianco dei colleghi Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello.

