Precipita dal palazzo della Asl: muore addetta alle pulizie

Il dramma a Poggio Mirteto. Sulla morte di Rosa Losacco, 48 anni, gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi.

Rosa Losacco precipita dal palazzo della Asl di Poggio Mirteto, dove lavorava come addetta alle pulizie, e muore sul colpo. Per la donna di 48 anni non c’è stato nulla da fare. Il dramma nel pomeriggio di martedì 19 maggio, intorno alle ore 14, a Poggio Mirteto in provincia di Rieti. Rosa Losacco è precipitata per otto metri. Uno schianto che non ha lasciato scampo all’addetta delle pulizie che intorno alle 14 stava lavorando nel palazzetto della Asl. A dare l’allarme è stato un suo collega allertato da un rumore anomalo che affacciandosi dalla scala antincendio ha visto il corpo della donna ormai senza vita. Subito allertati i carabinieri della compagnia di via Finocchieto, adiacente proprio alla palazzina della Asl, sono intervenuti subiti sul posto. Presenti anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le ferite causate dallo schianto sono state fatali.

Sulla morte di Rosa Losacco, 48 anni, al momento stanno indagando i militari. Le forze dell’ordine, infatti, vogliono anzitutto accertare la dinamica di quello che, almeno per il momento, sembrerebbe un incidente. Secondo quanto emerso la donna si trovava al quarto piano quando è precipitata dalla finestra: resta da chiarire cosa stava facendo e se, al momento della caduta, fosse da sola.

In queste ore, inoltre, gli inquirenti stanno anche ascoltando i parenti di Rosa Losacco perché gli investigatori dicono al momento di non escludere: “Nessuna pista, dall’incidente al gesto volontario”. Il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, arrivato in via del Finocchieto intorno alle 15 si è detto “sconvolto” per quanto avvenuto.

