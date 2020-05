Poggio Mirteto. Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata, donna ferita

Paura per le conseguenze di un incidente stradale verificatori a Poggio Mirteto, nel tardo pomeriggio di ieri, 18 maggio. Una donna alla guida di un autoveicolo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo in via Colle Pulcino precipitando per alcuni metri nella sottostante scarpata.

La donna è rimasta ferita e intrappolata all’interno dell’abitacolo del mezzo rovesciato. Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118 con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto. I pompieri con opportune manovre hanno estratto la donna dal mezzo e, dopo averla stabilizzata, è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Al vaglio dei carabinieri della locale stazione l’esame della dinamica incidentale. Temporanei disagi per il traffico veicolare locale.

