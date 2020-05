Amici Speciali. Lo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli che reagisce: “Non sto tranquilla per un ca***”

Lo spin-off benefico di “Amici” vira totalmente verso il varietà, senza competizione, attingendo da alcune formule di successo del mondo di Maria De Filippi. La prima puntata ha totalizzato 3.875.000 spettatori pari al 18.80% di share. Protagonisti il rapper Random, che ruba la scena, Michele Bravi commosso e la Ferilli: le gag e il felling con la conduttrice hanno dato ritmo allo show.

Amici Speciali”, lo spin-off benefico di Amici ha cambiato pelle, per virare verso la leggerezza del varietà puro. Ci sono le squadre, ci sono i cantanti e i ballerini, ma l’atmosfera è rilassata e la volontà dello show è quello di intrattenere chi a casa ha subito il lockdown a causa della pandemia. Lo show ha attinto da alcune formule di successo del mondo di Maria De Filippi come Tu Si Que Vales e C’è Posta per Te, con una spruzzatina di Ciao Darwin. Non a caso è stata schierata la giuria delle 4 radio (RTL 102.5, RDS, Radio Italia e 105): infatti i cantati in gara del programma hanno presentato il loro inedito, una occasione ghiotta anche per ‘sensibilizzare’ i passaggi on air del loro progetto discografico. La giuria degli esperti Gerry Scotti, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli hanno divertito e si sono prestati al gioco per tutto il tempo. Assente giustificata l’etoile Eleonora Abbagnato, rientrata dalla Spagna e costretta a casa per la quarantena obbligatoria. Entrerà in gioco da settimana prossima.

Sono stati raccolti i fondi per il rimborso di 5 medici e 10 operatori sociosanitari per un mese e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile, oltre a 100mila euro di ricavi dal televoto da destinare all’emergenza sanitaria. La prima puntata – durata sino all’1 di notte – ha totalizzato 3.875.000 spettatori pari al 18.80% di share.

Da sottolineare il grande feeling tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, una bella amicizia già espressa in altri programmi come “Tu si que vales” e in altre edizioni di “Amici”, dove l’attrice ha partecipato come giurata. Subito la gag tra le due dà ritmo al programma. La conduttrice indossava, appeso alla cintura, un corno realizzato da un artigiano napoletano, regalo di Sabrina Ferilli. “Mi ha detto anche quanto costa – ha rivelato Maria – Voleva che lo mettessi nelle mutande“. Poi la De Filippi ha rinchiuso per scherzo in una stanza buia l’amica, che soffre di claustrofobia, facendole piovere peluche e petali di rose in testa. “Sei tranquilla?” le ha chiesto Maria, ma la vittima dello scherzo ha prontamente risposto: “Non sono tranquilla per un ca***”.

Tra i cantanti è emersa la personalità del rapper Random, vero fenomeno tra i ragazzini e su Spotify, che ha conquistato tutti per la sua simpatia e bravura a soli 19 anni, Stash si è rivelato un’ottima spalla della conduttrice tra battute e scherzi, Irama ha presentato già il suo tormentone “Mediterranea”, Gaia Gozzi sempre più popstar si gode il terzo posto nella classifica dei passaggi in radio con la sua “Chega”, Michele Bravi ha emozionato. “Sono molto felice che tu sia qua, penso che tu sia un grande artista. Sei struggente e arrivi al cuore delle persone“, ha dichiarato la De Filippi a Michele. Sempre dalla conduttrice, durante il programma, è arrivata anche una frecciatina: “Non tutti gli artisti, una volta guadagnati dischi d’oro e di platino, accettano di mettersi di fronte a una giuria ed essere giudicati”. In molti hanno pensato si riferisse a Riki che ha declinato l’invito. “Ho preferito dire di no per diversi motivi”, aveva spiegato il cantante. Mistero su Giordana Angi che per tutta la serata era tesa e malinconica in volto. Sui social si sono chiesti in molti cosa fosse successo alla cantautrice.

I ballerini professionisti hanno dato il meglio con le coreografie di Giuliano Peparini. Se Andreas Muller e Gabriele Esposito hanno premuto l’acceleratore sul loro lato sexy, Javier con il suo talento ed eleganza sul palco ha conquistato tutti. È proprio un ballerino a vincere la prima puntata del programma: Alessio Gaudino, che ha battuto sul filo del rasoio Michele Bravi e i The Kolors.

