Ministero Salute. Fase 2, Governo vara nuovo Dpcm su riaperture

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo Dpcm che disciplina il via libera alla riapertura della maggior parte delle attività commerciali e consente libertà di spostamento all’interno della propria Regione.

Il testo fissa nel dettaglio il nuovo quadro di convivenza con la pandemia che resta comunque di emergenza e segnata dalla presenza del coronavirus che, seppur in misura sempre minore, è ancora presente e continua a produrre nuove infezioni, con oltre 10mila persone ancora ricoverate con sintomi.

Allegati al Dpcm molti documenti, a partire dai diversi protocolli siglati con le varie fedi religiose per la riapertura dei luoghi pubblici di culto e poi i protocolli per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per il trasporto pubblico, per i viaggi in areo e in nave.

E infine il dettaglio delle misure che le attività commerciali e le altre attività che riapriranno a partire dal 18 maggio dovranno seguire.

