Coronavirus, a Fiano Romano boom di prenotazioni per i test sierologici. Centralino del Comune in tilt.

Autentico boom di prenotazioni ai test sierologici messi a disposizione dal Comune di Fiano Romano, primo (e fino ad ora unico) Municipio del Lazio ad avviare autonomamente un’iniziativa di questo tipo, in collaborazione con il laboratorio d’analisi “Lifebrain”, che metterà a disposizione della cittadinanza residente i test a prezzi calmierati, e coperti per il 50% da fondi pubblici.

Sin dalle prime ore di lunedì 11 maggio, primo giorno utile per prenotarsi al numero telefonico dedicato, la linea ha preso letteralmente fuoco, risultando occupata e irraggiungibile per diverse ore. Tanto che il sindaco Ottorino Ferilli, in sinergia con gli uffici e la squadra dedicata all’operazione, ha dovuto attivare una seconda linea per raccogliere le preadesioni. “Abbiamo attivato una linea telefonica in più per ridurre i tempi d’attesa e permettere a tutti di accedere al servizio – spiega lo stesso primo cittadino di Fiano – dal momento che la richiesta, ad oggi, è stata maggiore rispetto a quella prevista in un primo momento. Da domani i cittadini potranno prenotarsi attraverso due utenze dedicate: lo 0765/407298 e lo 0765/407223, dalle 10 alle 13 tutte le mattine, e solo il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18. Ricordo che il servizio prenotazioni terminerà venerdì 15 maggio – prosegue Ferilli – gli appuntamenti saranno erogati secondo precisi e scaglionati orari, per evitare assembramenti e rispettare così le norme sul distanziamento sociale in vigore. I test si svolgeranno invece dal 18 al 22 maggio presso la sede del laboratorio Lifebrain”. Oltre alle due utenze dedicate, nel sito istituzionale del Comune di Fiano sono inoltre presenti delle “Faq” per fornire alla cittadinanza risposte alle domande più frequenti, e velocizzare ulteriormente il flusso di prenotazioni.

