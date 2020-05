Comunicato stampa Lifebrain Fiano Romano. Dal 18 maggio al via i test sierologici

Fiano Romano, accordo Lifebrain – comune: a partire dal 18 maggio al via i test sierologici.

Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pazienti l’anno, ha sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione Comunale di Fiano Romano per consentire ai cittadini di effettuare, su base volontaria, il test sierologico per verificare la presenza degli anticorpi Covid-19.

A partire dal 18 maggio, il Laboratorio Lifebrain Galileo Galilei mette a disposizione dei cittadini residenti di Fiano Romano la possibilità di effettuare, su base volontaria e ad un prezzo favorevole, il test sierologico per verificare la presenza degli anticorpi Covid-19.

L’iniziativa è frutto di una convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Fiano Romano e Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi in Italia con oltre 300 Centri distribuiti in tutto lo stivale. Il Gruppo Lifebrain, che solo nel Lazio conta 45 laboratori ed è in prima linea nella lotta al coronavirus, ha scelto così di mettere a disposizione dei cittadini fianesi la propria struttura di eccellenza con il supporto di personale altamente qualificato.

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

Al fine di garantire la massima fruibilità del servizio, sarà possibile prenotare l’esame contattando dal lunedì al venerdì il numero dedicato dell’ufficio comunale (076540729).

Infine, in un’ottica di massima trasparenza nei confronti del paziente, in fase di prelievo verrà consegnata un’informativa dettagliata sui test e sul referto finale.

Lifebrain

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.

Lifebrain, i numeri:

• Più di 1.200 addetti

• Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno

• Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno

• Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub& spoke)

• Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri Lifebrain

