Incastrata alla macchina per rotoballe: ricoverata in codice rosso

E’ successo a una donna di 73 anni a Poggio Mirteto.

Incastrata alla macchina per rotoballe a Rieti, ricoverata in codice rosso. Una 73enne, di Salisano, in provincia di Rieti, è stata ricoverata questa mattina, domenica 10 maggio, a Roma in codice rosso. La donna era rimasta incastrata nella macchina per fare le rotoballe in località dei Prati nelle campagne del comune Sabino sulla strada che risale verso il paese.

La donna stava eseguendo dei lavori nel proprio appezzamento di terreno insieme al figlio. Per cause in corso d’accertamento è rimasta incastrata nella macchina rischiando conseguenze tragiche. Richiamato dalle urla della madre, il figlio ha spento la macchina e con l’aiuto dei vicini ha chiesto aiuto. Erano da poco passate le 10.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e un equipaggio del 118 intervenuto con un elicottero. Viste le condizioni e le ferite riportate dalla donna, i sanitari hanno ritenuto di trasportare la signora in un ospedale romano dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Donna incastrata mentre esegue lavori agricoli in provincia di Rieti, ricoverata. Giornata movimentata quella di oggi in Sabina. Alcune unità cinofile della Federazione italiana ricerca e soccorso Delegazione Lazio, stavano svolgendo addestramento in località Salisano. Durante le operazioni il responsabile regionale Giuseppe Manelfi, infermiere professionale dell’ospedale De Lellis di Rieti, è stato avvicinato da un uomo. Quest’ultimo ha richiesto soccorso in quanto la madre, era rimasta incastrata dalla macchina rotoballatrice mentre stavano effettuando lavori agricoli nel loro terreno in provincia di Rieti.

Il personale della Federazione italiana ricerca e soccorso, sul posto, ha attivato tutte le procedure del caso ad attivare i soccorsi specializzati. Sul posto è arrivato l’elisoccorso 118 che ha provveduto al trasporto dell’infortunata all’ospedale San Camillo di Roma.

