Fiano Romano. Covid-19, test sierologici scontati per i residenti

Convenzione del Comune con il laboratorio “Life Brain” per la diagnosi del Virus.

L’Amministrazione Comunale di Fiano Romano ha stipulato una convenzione con il laboratorio di analisi “Life Brain” per effettuare i test sierologici, a prezzi contenuti e favorevoli ai cittadini residenti, per la diagnosi della Covid-19.

INFO, COSTI, CONTATTI

Le giornate di screening verranno realizzate dal 18 al 20 maggio Dall’11 al 15 maggio sarà possibile prenotare l’esame presso l’ufficio comunale dedicato al numero 0765 407298: i cittadini possono telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle 18. Lo Screening con test ematologico per Covid-19 costa con prelievo 19 euro invece di 25. Se il risultato è negativo è consigliabile ripetere il prelievo dopo 15 giorni per superare il periodo finestra e confermare il risultato negativo (la persona non è venuta a contatto con il virus Sars-Covid): il costo è di 10 euro per il secondo prelievo anziché 25. Se il risultato è positivo il laboratorio eseguirà il dosaggio degli anticorpi (IgG e IgM) senza ripetere il prelievo al costo di 25 euro anziché 45.

IL COMMENTO DEL SINDACO

“Della Covid 19 sappiamo ancora poco ma ciò che sappiamo e abbiamo vissuto ci basta per poter agire responsabilmente – commenta il Sindaco Ottorino Ferilli – In questi giorni, abbiamo lavorato per arrivare a questa collaborazione con un privato del territorio che ci permetterà di anticipare, prevenire e di dare qualche strumento in più ai cittadini per mantenere la serenità nella ripresa. Ringrazio gli uffici e l’assessore Masucci per questo passo in più, svolto celermente e con grande attenzione”.

www.tiburno.tv