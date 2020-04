I docenti del Liceo Rocci di Passo Corese: “Mai smesso di essere comunità educante”

“Il Liceo Rocci è stato per alcuni di noi un approdo obbligato, per altri strategico, per altri ancora il fulcro lavorativo di una scelta di vita.

Nonostante ciò, un clima di estrema serenità e una proficua collaborazione tra insegnanti e alunni ha da sempre contraddistinto il nostro istituto. Qui ognuno di noi ha costruito la propria didattica con la massima disponibilità nei confronti degli alunni e con grande attenzione alle loro più composite esigenze.

In un periodo in cui ex abrupto viene meno la condizione indispensabile ed insostituibile di “fare scuola” in classe, ognuno di noi si è prodigato per trovare il modo più sicuro ed efficace di raggiungere ogni singolo alunno, attivandosi con grande impegno e altissima responsabilità civile e professionale tra le innumerevoli possibilità offerte dalla didattica digitale.

Di fronte a questo non tolleriamo che possa anche minimamente passare il messaggio che da parte nostra siano venute meno le nostre abilità professionali, il nostro senso civico e il nostro impulso ad agire sempre e comunque come una attiva e cosciente comunità educante”.

I Docenti del Liceo Lorenzo Rocci

www.rietinvetrina.it