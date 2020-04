Comune di Fiano Romano. Seconda fase assegnazione buoni spesa

Avviso Pubblico Assegnazione Buoni spesa per generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità in favore di cittadini e in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19

Il Comune di Fiano Romano

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020;

il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visto il DPCM del 28.03.2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31 marzo 2020;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Considerato che, a conclusione della prima fase di assegnazione, sono ancora disponibili risorse finanziarie per erogare buoni spesa ai cittadini che non sono risultati essere assegnatari degli stessi nel corso del primo avviso;

Art. 1. – Premessa

Vista la persistente necessità di garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa e/o pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti derivante dalle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria:

Possono partecipare al presente avviso tutti i cittadini, in possesso dei requisiti si cui all’art. 2 e che non hanno ricevuto l’assegnazione dei buoni spesa nel corso della precedente procedura di affidamento. Possono partecipare anche i cittadini che hanno fatto richiesta e che hanno ricevuto la comunicazione che la stessa non è stata accettata poiché non è stata compilata la sezione riguardante la dichiarazione sostituiva di certificazione.

Saranno ammesse tutte le richieste, ritenute valide a seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio, sino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque sino al perdurare dell’emergenza.

Art. 2. – I Soggetti Beneficiari dei Buoni Spesa

Possono partecipare al presente avviso i cittadini singolarmente, o per il relativo nucleo familiare,

residenti nel Comune di Fiano Romano; nell’ipotesi di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato; attualmente, non beneficiarie di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) oppure se beneficiarie dello stesso, di importo non superiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 3. – Richiesta dei Buoni Spesa

La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti, in allegato al presente atto potrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo aperto nei seguenti orari dal lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 / Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sino a conclusione dell’emergenza.

Il Comune procederà a campione con il controllo delle dichiarazioni rilasciate. Pertanto il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi rilascia false dichiarazioni e in ossequio a quanto disposto dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Art. 4. – Ammissione al beneficio

Le istanze pervenute sono validate dall’Ufficio dei Servizi sociali che, a seguito di istruttoria, attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 o da necessità economica rilevata dal competente Ufficio comunale.

Saranno ammesse al beneficio gli istanti e i relativi ed eventuali nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione delle domande e secondo la situazione specifica di indigenza posseduta, fino ad esaurimento del fondo di solidarietà a disposizione.

Art. 5. – Il valore dei Buoni Spesa

Ciascun singolo richiedente o nucleo familiare, come indicato nella domanda, riceverà i buoni spesa pari a € 5 (cinque) a persona al giorno.

Saranno assegnati buoni spesa per i 30 giorni del mese di aprile/maggio per un valore massimo complessivo non superiore a € 400,00 (quattrocento/00).

Nel limite della disponibilità finanziaria nazionale e regionale, è possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a € 100,00 (cento/00) per spese relative ai farmaci, debitamente richieste e documentate.

Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al richiedente o al nucleo familiare in fase di prima presa in carico da parte del Servizio sociale.

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati e saranno nominativamente assegnati e numerati. L’elenco degli operatori economici convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e adeguatamente pubblicizzato sul territorio comunale.

Art. 6. – Informazioni utili

Il modello di domanda è a disposizione dei cittadini anche all’ingresso degli Uffici Comunali. Per ogni informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio dei servizi sociali ai recapiti indicati: vincenzo.zisa@comune.fianoromano.rm.it o al seguente numero di telefono 0765.407383.

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della l. 241/90, è il Dott. Vincenzo Zisa.

Il Responsabile del Servizio Politiche Culturali e Promozione Dei Servizi Sociali e della Salute Dott. Vincenzo Zisa

Il Dirigente del Settore Amministrativo FinanziarioDott. Francesco Fraticelli