Coronavirus, i consiglieri comunali di Monterotondo donano il gettone di presenza alla Protezione civile.

È stato approvato il bilancio del comune di Monterotondo per il triennio 2020-2022. Si è tenuto il Consiglio comunale in video conferenza, durata ben 6 ore, durante la quale l’assise ha inoltre deciso di devolvere il gettone di presenza a favore della Protezione Civile che, da settimane ormai, sta svolgendo tantissime attività di supporto per affrontare l’emergenza coronavirus. “Con la volontà di rimanere vicini a chi ne ha bisogno – ha scritto la maggioranza di centrosinistra in una nota – abbiamo votato la modifica del regolamento delle entrate prevedendo maggiori rateizzazioni per le riscossioni. Questo si aggiunge alla decisione della Giunta di sospendere e posticipare il pagamento di tributi e tariffe proprio per far fronte alle esigenze di chi è in difficoltà anche gravi: le famiglie, le imprese e le attività commerciali”.

Con l’occasione sono stati resi noti anche i numeri relativi ai buoni spesa: “Sono state raggiunte più di 4mila persone nella distribuzione dei buoni spesa, l’impegno è stato costante e puntuale. Nei prossimi giorni verranno poi erogate altre forme di sostegno sia per la spesa che per gli affitti”.

