Fara Sabina. Basilicata “4 i nostri cittadini guariti. ora un fondo per affrontare la fase 2″

“Salgono a 4 i nostri cittadini guariti dal Covid-19 e contemporaneamente non registriamo nessun nuovo caso positivo! – comunica con entusiasmo il sindaco Davide Basilicata di Fara Sabina – Notizie come queste sono le uniche che vorrei darvi nei prossimi giorni e il lavoro che la Asl in primis, e il Centro Operativo Comunale stanno facendo da settimane, punta proprio ad uscire il prima possibile da questa difficile emergenza.

Alcuni giorni fa mi è stata avanzata la proposta, per la quale ho mostrato sin da subito forte entusiasmo, di istituire un fondo dedicato all’emergenza Covid-19 attraverso cui chiunque voglia può contribuire con una donazione direttamente al nostro comune.

Voglio ringraziare i Consiglieri comunali del gruppo Fara Bene Comune per l’idea e sono assolutamente convinto che possa essere un ulteriore strumento a disposizione di tutta la città.

Insieme a loro abbiamo condiviso di destinare prevalentemente le donazioni per finanziare tutte quelle spese che l’amministrazione dovrà affrontare nella cosiddetta “fase 2” di questa emergenza.

Un aiuto in più da parte di chi vorrà per l’intera Comunità, da cui tutti, nessuno escluso, potranno trarne vantaggio.

Un piccolo ma significativo gesto in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente, in cui lo spirito di unità e il senso di responsabilità dovranno guidare le scelte di ognuno di noi”

