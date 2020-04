Coronavirus, l’elenco completo degli atti

16/04/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a. Atto

15/04/2020 Ministero trasporti Decreto Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti Atto

14/04/2020 Ministero interno Circolare DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19 Atto

12/04/2020 Ministero Trasporti e Salute Decreto Proroga al 3 maggio 2020 dell’efficacia dei Decreti già adottati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 Atto

12/04/2020 Protezione civile Decreto Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare Atto

10/04/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

10/04/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale Atto

09/04/2020 Presidente della repubblica Decreto Annullamento straordinario dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina. Atto

09/04/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie Atto

09/04/2020 Ministero salute Nota Cessione gratuita di pet food non idonei per motivi commerciali, per l’alimentazione di cani e gatti in canili e rifugi Atto

09/04/2020 Ministero interno Circolare Emergenza COVID-19. Controlli in occasione delle prossime festività pasquali. Atto

08/04/2020 Ministero salute Circolare Covid19: Aggiornamento Elenco Dispositivi Diagnostici Atto

08/04/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione Atto

08/04/2020 Governo Decreto legge Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Atto

08/04/2020 Governo Decreto legge Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Atto

08/04/2020 Ministero lavoro Circolare Indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

06/04/2020 Presidenza consiglio dei Ministri Delibera Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Atto

06/04/2020 Ministero salute Comunicato Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) – Immissione in commercio disinfettanti Atto

05/04/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Atto

04/04/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network Atto

03/04/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 Atto

03/04/2020 Ministero Trasporti e Salute Decreto Proroga al 13 aprile 2020 dell’efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 Atto

03/04/2020 Ministero salute Circolare Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio Atto

02/04/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Nomina del Comandante Generale della Guardia di finanza, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. Atto

02/04/2020 Ministero salute Comunicato Bando della ricerca sul COVID-19 Atto

02/04/2020 Ministero lavoro Decreto Assegnazione somme Fsba, Formatemp Atto

02/04/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

01/04/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Atto

01/04/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale Atto

01/04/2020 Ministero interno Circolare Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del sistema di accoglienza Atto

01/04/2020 Ministero salute Circolare Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19. ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale Atto

01/04/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Atto

01/04/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione Atto

31/03/2020 Ministero innovazione Decreto Nasce la task force italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19 Atto

31/03/2020 Ministero interno Circolare Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti. Atto

31/03/2020 Ministero salute Circolare Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40(1) del d.lgs. 81/2008 Atto

30/03/2020 Centro nazionale trapianti Circolare Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule Atto

30/03/2020 Ministero ambiente Circolare Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni Atto

30/03/2020 Ministero salute Circolare Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 Atto

29/03/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV Atto

29/03/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658) Atto

29/03/2020 Ministero interno Circolare Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

28/03/2020 Ministero lavoro Decreto Attribuzione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19 Atto

28/03/2020 Ministero Trasporti e Salute Circolare Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia Atto

28/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2020 Atto

28/03/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

28/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Attività frontaliera dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Atto

27/03/2020 Ministero salute Circolare Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19 Atto

27/03/2020 Ministero lavoro Circolare Sistema dei servizi sociali -Emergenza Coronavirus Atto

26/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Centro Nazionale Sangue. Integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella circolare prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili” Atto

26/03/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656). Atto

26/03/2020 Ministero interno Circolare Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

26/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Nomina della Prefettura di Taranto, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. Atto

25/03/2020 Governo Decreto Legge Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

25/03/2020 Ministero salute Circolare Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 Atto

25/03/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655). Atto

25/03/2020 Ministero economia Decreto Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica Atto

25/03/2020 Ministero sviluppo economico Decreto Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Atto

25/03/2020 Ministero economia Decreto Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge Atto

24/03/2020 Ministero trasporti Decreto Riduzione servizi ferroviari in materia di ingresso in Italia Atto

23/03/2020 Ministero interno Circolare Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

23/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4) Atto

22/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

22/03/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

21/03/2020 Ministero interno Circolare Emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

21/03/20200 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza Atto

20/03/2020 Ministero salute Circolare Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2. Atto

20/03/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

20/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Nomina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. Atto

20/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Nomina dell’Agenzia del Demanio soggetto attuatore al fine di procedere all’installazione di n. 12 moduli così come richiesti dalla Regione Calabria. Atto

20/03/2020 Comm. Arcuri Ordinanza Nomina del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso. Atto

20/03/2020 Protezione civile Ordinanza Costituire unità medico-specialistica di 300 medici da mandare nelle regioni in difficoltà Atto

19/03/2020 Protezione civile Ordinanza Ricette sanitarie elettroniche Atto

19/03/2020 Ministero Trasporti e Salute Decreto Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e componenti dell’equipaggio delle navi in ingresso in Italia Atto

19/03/2020 Protezione civile Ordinanza Pagamento pensioni su più giorni Atto

18/03/2020 Ministero salute Circolare COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori Atto

18/03/2020 Ministero salute Circolare Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 Atto

18/03/2020 Ministero salute Circolare Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI Atto

18/03/2020 Ministero salute Circolare Verifica dei requisti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Atto

18/03/2020 Ministero Trasporti e Salute Decreto Ministeriale Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti Atto

18/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Nomina Arcuri Commissario straordinario all’emergenza covid-19 Atto

18/03/2020 Ministero interno Circolare Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese Atto

17/03/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 Atto

17/03/2020 Governo Decreto Legge OMNIBUS. tra i focus: potenziamento sanitario, nomina arcuri e ruolo Invitalia Atto

17/03/2020 Ministero Trasporti e Salute Decreto Ministeriale Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche Atto

16/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Centro Nazionale Sangue. Integrazione alla circolare Prot. n 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili” Atto

16/03/2020 Ministero trasporti Decreto Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia Atto

16/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Indicazioni sull’effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di trapianto d’organo da donatore vivente e donatore deceduto Atto

16/03/2020 Ministero salute Circolare Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 Atto

16/03/2020 Protezione civile Ordinanza Estensione misure in aree terremotate Atto

15/03/2020 Ministero salute Ordinanza Disposizioni urgenti per l’importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Atto

14/03/2020 Ministero salute Ordinanza Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina Atto

14/03/2020 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) Atto

14/03/2020 Ministero trasporti Decreto Riduzione e soppressione dei servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna Atto

14/03/2020 Ministero trasporti Decreto Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario e soppressione dei servizi notturni Atto

13/03/2020 Ministero salute Circolare Mascherine in TNT – Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

13/03/2020 Ministero trasporti Decreto Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario Atto

13/03/2020 Ministero trasporti Decreto Riduzione dei servizi automobilistici interregionali Atto

12/03/2020 Ministero salute Decreto Ministeriale Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020 Atto

12/03/2020 Ministero interno Circolare Alle prefetture. Applicazione del lavoro agile Atto

12/03/2020 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) Atto

12/03/2020 Ministero trasporti Decreto Razionalizzazione dei servizi di trasporto aereo Atto

12/03/2020 Ministero salute Ordinanza Deroga all’ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)» Atto

11/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto

11/03/2020 Ministero trasporti Decreto Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

10/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Integrazione alla circolare Prot. n. 0653.CNS.2020 del 9 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili” Atto

10/03/2020 Ministero salute Circolare Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19 Atto

10/03/2020 Ministero trasporti Decreto Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

10/03/2020 Ministero salute Circolare Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti Atto

09/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili Atto

09/03/2020 Ministero salute Circolare COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso Atto

09/03/2020 Governo Decreto Legge Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. Atto

09/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale Atto

09/03/2020 Protezione civile Ordinanza Si applica su tutto il territorio nazionale il DL del 8 marzo Atto

08/03/2020 Governo Decreto Legge Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria Atto

08/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

08/03/2020 Protezione civile Ordinanza Potenziamento Servizio 1500 Atto

08/03/2020 Protezione civile Ordinanza Conferma attività produttive e trasporto merci Atto

06/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Centro Nazionale Sangue. Integrazione alla circolare Prot. n. 0567.CNS.2020 del 02 marzo 2020 “Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili” Atto

05/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri Delibera Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Atto

05/03/2020 Parlamento Legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

05/03/2020 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) Atto

04/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale Atto

04/03/2020 Protezione civile Ordinanza Coordinamento nazionale Atto

03/03/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule Atto

02/03/2020 Centro nazionale trapianti Circolare Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule( Atto

02/03/2020 Centro nazionale trapianti Circolare Centro Nazionale Sangue – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili Atto

02/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri Comunicato Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» Atto

02/03/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Amministratore delegato CONSIP diviene soggetto attuatore per l’acquisizione di beni, servizi e forniture Atto

02/03/2020 Governo Decreto Legge Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

02/03/2020 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) Atto

01/03/2020 Ministero salute Circolare Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19 Atto

01/03/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

01/03/2020 Protezione civile Ordinanza Nuovo staff Atto

29/02/2020 Ministero salute Circolare Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19 Atto

29/02/2020 Protezione civile Ordinanza Sospensione mutui nella zona rossa Atto

28/02/2020 Centro nazionale trapianti Circolare Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule Atto

28/02/2020 Ministero salute Documento Documento relativo alla definizione di “Paziente guarito da Covid-19″ e di “Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2″ Atto

28/02/2020 Protezione civile Ordinanza Acquisto ventilatori e priorità mascherine a personale sanitario Atto

27/02/2020 Ministero salute Circolare Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 Atto

27/02/2020 Ministero salute Circolare Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico Atto

27/02/2020 Ministero salute Circolare COVID-19. Aggiornamento Atto

27/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

27/02/2020 Protezione civile Ordinanza Compiti all’Istituto superiore di sanità e allo Spallanzani Atto

25/02/2020 Istituto superiore di sanità Circolare Centro nazionale sangue – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili Atto

25/02/2020 Ministero salute Circolare Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020( Atto

25/02/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

25/02/2020 Protezione civile Ordinanza Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori – Acquisto mascherine e contabilità speciale per i soggetti attuatori Atto

24/02/2020 Ministero Salute Circolare Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria Atto

24/02/2020 Ministero economia Decreto Ministeriale Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

24/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria Atto

23/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

23/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

23/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

23/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

23/02/2020 Governo Decreto Legge Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

23/02/2020 Presidenza consiglio dei Ministri DPCM Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto

23/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna Atto

23/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto. Atto

23/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia Atto

23/02/2020 Ministero interno Circolare Decreto-legge 22 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Atto

23/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte Atto

23/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Atto

22/02/2020 Ministero salute Circolare Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti Atto

22/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Presidente Regione nominato soggetto attuatore Atto

22/02/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori deroghe Atto

22/02/2020 Ministero interno Circolare Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in Cina Atto

21/02/2020 Ministero salute Ordinanza Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 Atto

21/02/2020 Ministero salute Ordinanza Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto

21/02/2020 Protezione civile Ordinanza Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute Atto

20/02/2020 Centro nazionale trapianti Circolare Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus (2019 nCoV) nella Repubblica Popolare Cinese Atto

20/02/2020 Ministero salute Circolare COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette Atto

20/02/2020 Istituto superiore di sanità Nota Centro nazionale sangue – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti( Atto

18/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore Atto

13/02/2020 Protezione civile Ordinanza Apertura di contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della salute (soggetto auutatore dal 7/02) Atto

12/02/2020 Protezione civile Ordinanza Rientro studenti dalle aree a rischio Atto

08/02/2020 Ministero salute Circolare Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina Atto

07/02/2020 Protezione civile Decreto capo dipartimento Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute Atto

06/02/2020 Governo Decreto legislativo Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Atto

06/02/2020 Protezione civile Ordinanza Rientro studenti dalle aree a rischio Atto

05/02/2020 Protezione civile Decreto Istituzione del Comitato tecnico-scientifico Atto

04/02/2020 Presidenza consiglio dei Ministri Nota Interventi urgenti in relazione all’emergenza relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili n-CoV Atto

03/02/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico Atto

03/02/2020 Protezione civile Ordinanza Prima ordinanza della Protezione civile, coordinamento, previsione comitato tecnico-scientifico, previsione tipologia soggetti attuatori, deroghe Atto

01/02/2020 Ministero salute Circolare Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina Atto

31/01/2020 Ministero salute Circolare Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione Atto

31/01/2020 Presidenza consiglio dei Ministri Delibera Deliberazione dello stato di emergenza per 6 mesi Atto

31/01/2020 Ministero salute Nota Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus (2019-NcoV) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese Atto

31/01/2020 Ministero salute Nota Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina Atto

30/01/2020 Ministero salute Ordinanza Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus Atto

27/01/2020 Ministero salute Circolare Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina Atto

27/01/2020 Ministero salute Provvedimento Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona Atto

25/01/2020 Ministero salute Ordinanza Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus Atto

24/01/2020 Ministero salute Circolare 2019 nCov: Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina Atto

22/01/2020 Ministero salute Circolare Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina Atto