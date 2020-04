Equipe di sei medici anti-Covid a Fiano Romano. Ieri individuati due nuovi casi ad Acilia

Il team territoriale del medici anti Covid oggi è in missione presso la Casa di cura Villa Rosa Fiorita a Fiano Romano. I sei medici sono attesi nella struttura dal Direttore generale Giuseppe Quintavalle che li ha attivati per avviare un’azione di monitoraggio urgente dei pazienti presenti, dopo che i sanitari della Asl 4 nel corso dei controlli avevano registrato 14 casi positivi al Covid-19 e il decesso di un uomo di 87 anni. I medici che stanno intervenendo nel comune tiberino, sono coordinati come sempre dal vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma ,Pier Luigi Bartoletti. Sono gli stessi che hanno condotto rilevamenti, visite e prelievi nelle zone rosse di Nerola e Contigliano e presso le case di cura per anziani nella Capitale e in provincia tra cui Fabio Valente, Fabrizio Rossi, Pino Fucito, Maria Grazia Maglie.

Altri due casi positivi nella Rsa di Acilia

Ieri domenica di Pasqua, la stessa equipe, nel pomeriggio, si è recata di nuovo ad Acilia presso la Rsa di via dei Monti di S. Paolo per visitare i 14 anziani rimasti. Il controllo ha evidenziato altri due nuovi casi positivi al coronavirus mentre un’anziana che alla visita presentava lievi criticità, nella notte è stata ricoverata con sintomi accentuati presso il reparto Covid dell’ospedale Grassi di Ostia.

