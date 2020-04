Offerte di lavoro: Amazon cerca magazzinieri in quattro sedi italiane tra cui Passo Corese

di Vincenzo Caporicci –

Amazon è il gigante della distribuzione di prodotti di ogni genere. Le sue sedi sono in tutto il mondo e con il lavoro di migliaia di dipendenti assicura consegne direttamente a casa dei clienti. In particolare, in Italia impiega personale in centri distributivi dislocati in alcune località. Attualmente, infatti, è alla ricerca di magazzinieri per le sedi di Passo Corese (provincia di Rieti), Vercelli, Castel San Giovanni (provincia di Piacenza) e Torrazza (provincia di Torino). La candidatura può essere eseguita online senza limiti di scadenza.

È da ricordare che l’azienda si è organizzata per affrontare l’emergenza Covid-19 sanificando gli ambienti di lavoro e assicurando il rispetto della distanza minima di 1 metro nelle sue strutture.

La richiesta di magazzinieri nei centri distributivi italiani di Amazon

Amazon ha ultimamente inserito offerte di lavoro in una pagina web appositamente dedicata alle carriere in azienda. Nello specifico, non appena si entra nella pagina si può subito notare la ricerca di magazzinieri nelle quattro località di cui si è parlato sopra.

La descrizione di questa figura è la stessa per tutte le sedi indicate e per partecipare alla selezione bisogna essere almeno maggiorenni. Per quanto riguarda gli altri requisiti, non vengono richieste competenze specifiche al candidato ma si può leggere come il colosso della vendita online voglia investire su persone precise, puntuali, attente e fortemente interessata a raggiungere risultati di qualità.

Ad ogni modo, il futuro lavoratore dovrà ricevere, smistare, catalogare, stoccare e imballare la merce per renderla poi pronta alla consegna. Sarà suo compito svolgere tutto ciò nel massimo rispetto dei principi di sicurezza e di qualità stabiliti da Amazon, soprattutto durante l’attuale emergenza sanitaria. Infine, l’inquadramento lavorativo prevede innanzitutto che del contratto di lavoro se ne occupino determinate agenzie interinali, il cui nome viene indicato nell’annuncio riferito a ciascuna sede che assume.

Seconda cosa, ogni candidato dovrà dimostrarsi disponibile a turni di lavoro che prevedono anche ore di straordinario.

Come candidarsi online alle posizioni italiane di magazziniere

Per la candidatura online alle quattro offerte di lavoro di cui si è parlato, bisogna per prima cosa digitare “Amazon lavora con noi” su un qualsiasi motore di ricerca. Nella schermata che appare sarà necessario cliccare sul link blu “Lavoro in Amazon – Operatori di magazzino | Amazon.jobs”, il quale condurrà immediatamente alla pagina web aziendale dedicata a questo tipo di figura ricercata. Un po’ più in fondo si potranno subito notare le posizioni di nostro interesse, visionabili cliccando prima di tutto sulla voce “opportunità di lavoro” presente sotto la località scelta e poi su “Operatori di magazzino” a seconda dell’agenzia interinale da cui vogliamo essere selezionati.

Una volta fatto questo, si aprirà la schermata con la descrizione della posizione aperta e le indicazioni per completare la domanda di lavoro.

