Tragedia di Capodanno, 54enne disabile muore nell’incendia della sua abitazione

Un disabile è morto carbonizzato in un incendio avvenuto in una abitazione rurale a Rieti. A quanto si appreso dai vigili del fuoco, l’uomo di 54 anni, è stato trovato stamani, poco dopo le 5, dalla compagna e dalla sorella che stavano rientrando in casa. Dell’abitazione in via Fontanelle, a Montopoli in Sabina, a quanto si è appreso dai pompieri, sono rimaste soltanto le mura perimetrali.

Le cause dell’incendio che hanno distrutto l’abitazione sono ancora da accertare. Anche se non si esclude che possa essere partito da una stufa o comunque da qualcosa usato per riscaldarsi.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno impiegato diverso tempo per accedere all’interno della casa rurale a causa del denso fumo. La casa è stata sottoposta a sequestro. A dare l’allarme la sorella e la compagna del disabile rientrando a casa dopo aver lavorato a un veglione.

www.abruzzo24ore.tv